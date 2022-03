Moon Jae-in et Volodymyr Zelensky s’entretiennent par téléphone

Photo : YONHAP News

Après les ministres des Affaires étrangères sud-coréen et ukrainien, c’est au tour de leurs présidents de se parler au téléphone. Moon Jae-in et Volodymyr Zelensky se sont entretenus hier après-midi pendant environ 30 minutes. Il s’agissait de leur premier coup de fil depuis avril 2020.Le locataire de la Cheongwadae a d’abord présenté ses condoléances aux victimes de l’invasion russe, avant de saluer le courage des Ukrainiens et de leur dirigeant, déterminés à y résister.Moon a alors affirmé pouvoir profondément comprendre la tristesse et la souffrance du peuple ukrainien, puisque son pays avait lui aussi vécu la guerre. Et de souligner que l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Etat d’Europe devaient être respectées. Il a ensuite indiqué que Séoul se joignait aux sanctions internationales contre Moscou et fournirait à Kiev une aide humanitaire de l’ordre de dix millions de dollars. Sans oublier de faire part du soutien et de la solidarité des sud-Coréens.Dans le même temps, le chef de l’Etat s’est engagé à faire en sorte que les ressortissants ukrainiens en Corée du Sud y restent jusqu’au retour à la normale. Il a également exhorté son homologue à veiller lui aussi à la sécurité de ses compatriotes se trouvant encore sur le sol ukrainien. Hier après-midi, on en dénombrait 38, quatre de moins que la veille. Ils ont fui vers les pays voisins. 12 expatriés comptent eux aussi partir, tandis que les 26 autres ne souhaitent pas quitter leur pays d’adoption.Sur son compte Twitter, Zelensky a exprimé sa reconnaissance au leader sud-coréen et lui a proposé de faire front commun face à l’agresseur.Pour rappel, l’ancien acteur et humoriste devenu président de l’Ukraine en 2019 a cité le pays du Matin clair comme exemple à suivre pendant sa campagne. Lors de leur échange téléphonique en 2020, il avait invité Moon à se rendre à Kiev. Le mois dernier, les deux nations ont célébré le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.