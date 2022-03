COVID-19 : le bilan quotidien dépasse les 260 000 et l’ouverture des restaurants étendue jusqu'à 23h

Photo : YONHAP News

Un nouveau record épidémique. La Corée du Sud a recensé 266 853 infectés supplémentaires au COVID-19 en 24 heures, y compris 82 cas importés. Il s’agit d’une hausse de 47 612 cas par rapport à son dernier record enregistré deux jours auparavant.186 nouveaux décès sont à déplorer pour totaliser 8 580 morts, ce qui porte le taux de létalité à 0,22 %. Quant au nombre de malades victimes de formes graves, il s’établit à 797, soit une hausse de 31 en un jour. Les lits en soins intensifs sont occupés à 50,5 %. Dans tout le pays, plus de 925 000 patients se soignent à leur domicile.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de prolonger les horaires d’ouverture d’une heure pour les établissements à haute fréquentation, tels que les cafés, les restaurants, les lieux de vie nocturne, les karaokés et les salles de sport. Dès demain, ces commerces pourront ouvrir jusqu’à 23h.Jeon Hae-cheol, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, a expliqué ce matin la portée de cet allègement lors d’une réunion du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). Selon lui, l’exécutif a pris en compte de nombreux avis qui demandaient de mettre en phase les mesures de distanciation sociale avec le nouveau dispositif sanitaire désormais focalisé sur la gestion des cas à haut risque.En effet, le passe sanitaire n’est plus en vigueur et les membres de la famille d’une personne contaminée ne sont plus obligés de se soumettre à un auto-confinement.Le ministre a souligné que les petits commerçants et les micro-entrepreneurs sont toujours en grandes difficultés malgré l’indemnisation du manque à gagner par l’Etat et un allègement partiel de la distanciation sociale. Cependant, la jauge des rassemblements privés sera maintenue à six personnes.