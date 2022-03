Coup d’envoi du vote anticipé pour le scrutin du 9 mars

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, à cinq jours de la présidentielle, les sud-Coréens ont commencé à aller glisser leur bulletin dans le cadre du vote anticipé, qui durera jusqu’à demain.C’est à 6h du matin que les bureaux de vote ont ouvert leurs portes. Les électeurs ont jusqu’à 18h pour exercer leur droit civique dans l’un des 3 552 bureaux installés à travers le pays. Ils n’ont qu’à présenter leur pièce d’identité. A 13h, le taux de participation s’élevait à 8,75 %, contre 5,8 % à la même heure, il y a cinq ans.Les contaminés au COVID et ceux placés à l’isolement peuvent eux aussi voter, mais sur une autre tranche horaire, à savoir entre 17h et 18h, demain, et dans un isoloir qui leur est réservé. S’ils sont diagnostiqués demain, ils seront obligés de présenter le résultat de leur test, authentifié par un centre de santé public ou un établissement hospitalier.Bien évidemment, tous les électeurs sont invités à respecter les règles sanitaires : le port de masque, la prise de la température, l’application du gel hydroalcoolique sur leurs mains ou encore le maintien d’une distance physique.Les principaux candidats en lice pour la course à la Cheongwadae ont eux aussi voté tôt ce matin : Lee Jae-myung du Minjoo et Sim Sang-jung du Parti de la justice à Séoul, et Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple à Busan.Accompagné de son épouse, le président Moon Jae-in, lui, a déposé son bulletin dans un bureau de vote près de la Maison bleue.