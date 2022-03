Sanctions anti-Moscou : Washington accordera à Séoul la dérogation de son FDPR

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont décidé de rajouter la Corée du Sud sur la liste des pays exemptés du dispositif dit « Foreign Direct Product Rule » (FDPR) concernant les sanctions imposées contre la Russie en raison de son invasion de l’Ukraine.Ce programme consiste à interdire aux entreprises étrangères d’exporter vers l’entité ou le pays ciblé, en l’occurrence la Russie, tous les produits fabriqués avec des conceptions, des logiciels, du matériel et des outils américains, à moins qu’elles n’obtiennent une approbation préalable des Etats-Unis.Washington avait exonéré du FDPR 32 pays qui ont imposé leurs propres sanctions économiques à l’encontre de Moscou d’un niveau similaire à ses mesures. Et Séoul rejoindra finalement cette liste.Cette nouvelle a été annoncée ce matin par le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie. Selon lui, le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur, Yeo Han-Koo, en déplacement à Washington, et le secrétaire adjoint américain au Commerce, Don Graves, sont parvenus à cet accord. Washington a jugé que le degré des restrictions d’exportations de Séoul contre Moscou est « bien aligné » avec celui de la communauté internationale.L’administration Biden prévoit de publier d’ici quelques jours dans le Journal officiel sa nouvelle liste incluant la Corée du Sud.Le pays du Matin clair mettra en place, dans la foulée, quelques mesures supplémentaires pour freiner les exportations vers la Russie.