Guerre en Ukraine : Séoul appelle ses ressortissants en Russie à une vigilance accrue

Photo : YONHAP News

Après l’offensive russe contre l’Ukraine, la situation reste très tendue, voire dangereuse dans cette région. De quoi préoccuper le gouvernement sud-coréen sur la sécurité de ses ressortissants dans les deux Etats.Le ministère des Affaires étrangères a d’ores et déjà demandé aux sud-Coréens présents sur le territoire ukrainien de plier bagage.Dans une annonce mise en ligne sur son site, Séoul a invité cette fois ses citoyens expatriés ou de passage en Russie à faire preuve d’une vigilance renforcée. Il leur est fortement recommandé de se munir de leur passeport lors de leurs déplacements et d’éviter, si possible, les lieux de rassemblement. Actuellement, pas moins de 5 000 sud-Coréens sont présents sur place.Le ministère a également évoqué le fait que dans les principales villes russes, les manifestions se multiplient contre l’invasion de l’Ukraine, et que certains pays occidentaux interdisent à leurs citoyens de voyager en Russie ou leur recommandent de quitter le territoire.