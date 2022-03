Première hausse des réserves de change en quatre mois

Photo : YONHAP News

Le montant des réserves de change est reparti à la hausse, pour la première fois depuis quatre mois. C’est ce qu’on peut constater dans les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Selon la banque centrale, elle disposait, fin février, de plus de 461 milliards de dollars d’avoirs en monnaies étrangères ou en or, entre autres. Soit une progression de plus de 240 millions en un mois.Explications à cela : la valeur convertie en dollars des actifs libellés en d’autres devises étrangères a augmenté. A cela s’ajoutent les gains issus des opérations.Pour être un peu plus précis, le montant des titres, des positions de réserve du Fonds monétaire international (FMI) ainsi que des droits de tirage spéciaux a grimpé. A contrario, celui des dépôts a reculé. Quant aux avoirs en or, ils sont restés inchangés.Quoiqu’il en soit, fin janvier, la Corée du Sud détenait la huitième réserve en devises la plus conséquente au monde. C’est toujours la Chine qui en possédait le plus avec 3 222 milliards de dollars, devant le Japon et la Suisse.