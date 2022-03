Hallyu : plus de 150 millions de fans autour du globe, un nombre multiplié par 17 en 10 ans

Photo : YONHAP News

La vague culturelle sud-coréenne ne cesse de gagner du terrain sur la planète. Grâce aux étrangers de plus en plus friands de la musique, des dramas ou d’autres divertissements du pays du Matin clair, la hallyu compte désormais plus de 150 millions de fans à travers le monde. La Fondation de Corée (KF) a publié hier son rapport intitulé « Etat des lieux de la hallyu dans le monde 2021 » qui constate une telle embellie.Selon ce rapport, fin 2021, le nombre d’adeptes de la culture sud-coréenne est comptabilisé à 156,6 millions d’individus dans 116 pays. Il a été multiplié par 17 depuis l’élaboration de ces données, en 2012. Par ailleurs, il a enregistré une hausse de 29 % par rapport à l’année précédente où il a dépassé le seuil des 100 millions de fans pour la première fois.La KF a dressé ces statistiques en coopération avec environ 150 missions diplomatiques sud-coréennes à l’étranger. Il s’agissait de comptabiliser les adhérents ou abonnés aux communautés en ligne, aux clubs hors ligne, aux réseaux sociaux et aux sites Internet dédiés à la culture du pays du Matin clair en s’appuyant sur les mots-clés associés.Selon la KF, la hallyu a connu une croissance explosive malgré quelques mésaventures : l’extrême-droite a lancé le mouvement anti-hallyu au Japon, les autorités chinoises l’ont interdite, et la crise du COVID-19 perturbe toutes les activités culturelles.Par contient, c’est l’Amérique qui a enregistré la plus forte progression avec 102 % en un an pour totaliser 28,88 millions de fans. Cela s’explique par une popularité explosive de la k-pop aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine et au Pérou. Dans le domaine musical, BTS a occupé, à plusieurs reprises, le trône dans le classement du Billboard américain. Sans oublier les k-drama. La série « Squid Game » sur Netflix a pris la tête du palmarès de la plateforme de streaming dans 84 pays.L’Afrique et le Moyen-Orient ont connu une croissance de 92 % en un an pour comptabiliser 2,33 millions d'adulateurs. Un résultat honorable étant donné que le taux d’accès à Internet est relativement bas et que les barrières d’entrée sont plus élevées en raison de la différence culturelle et religieuse dans ces régions.L’Europe est le seul contient à accuser une baisse. Le nombre de fans de la hallyu y est tombé à 10,56 millions, soit un recul de 8,8 % en glissement annuel.