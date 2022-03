Séoul annonce un don de 3,4 millions de doses de vaccin anti-COVID à l’Afrique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud fournira à des pays d’Afrique 3,4 millions de doses de vaccin anti-COVID. C’est son ministre des Affaires étrangères Chung Eui-yong qui a fait cette annonce lors de son intervention devant le 5e Forum Corée-Afrique, tenu hier à Séoul.Indépendamment de cette aide physique, le pays du Matin clair avait déjà promis une contribution de l’ordre de 200 millions de dollars, en 2021 et cette année, à COVAX, le programme international de fourniture solidaire de vaccins aux pays en développement dont ceux de l’Afrique.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a en outre affirmé que Séoul renforcerait sa coopération avec le continent, en particulier par le biais de son soutien financier aux activités de l’Union africaine (UA) relatives à la paix.De hauts responsables de dix pays d’Afrique étaient présents aux assises. Parmi eux la vice-présidente de la Commission de l’UA et les ministres des Affaires étrangères du Sénégal et du Malawi.A l’issue du forum, une conférence ministérielle des deux parties a eu lieu en leur présence. Ils ont planché sur les moyens de coopération bilatérale en matière de santé publique, d’économie, de paix et de sécurité et adopté la déclaration de Séoul faisant état des résultats de leurs discussions.