Sanctions anti-Moscou : une aide financière d’urgence prévue pour les entreprises sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé, ce matin, une aide financière d’urgence pour les entreprises victimes collatérales des sanctions économiques infligées contre la Russie sur fond de guerre en Ukraine. A cette fin, il débloquera une enveloppe de 2 000 milliards de wons, quasiment 1,5 milliards d’euros.Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie a présenté les point-clés de ce soutien. Les autorités en l a matière se sont engagées à réduire au maximum les risques et les dégâts chez les firmes sud-coréennes concernées. Elles vont les aider notamment à se doter de plus de liquidités et à diversifier leurs destinations d’exportations.Par exemple, la compagnie coréenne d’assurance pour le commerce extérieur (K-Sure) prolongera l’échéance de la garantie des crédits-exports sans en réduire le plafond avant l’embarquement des frets, et elle versera plus rapidement les indemnités d’assurance sur les exportations à court terme, à savoir un mois contre deux mois actuellement.Il s’agit également de classer les matières premières dont l’approvisionnement risque d’être fortement perturbé, telles que le platine et l’aluminium, parmi les articles éligibles pour l’assurance d’importations.Par ailleurs, l’agence coréenne de stratégie du commerce et de l’industrie (KOSTI) dressera la liste des produits soumis aux mesures restrictives commerciales vis-à-vis de la Russie afin que les entreprises puissent anticiper.