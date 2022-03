Youn Yuh-jung et Jung Ho-yeon figurent sur la liste des femmes influentes du divertissement international

Photo : YONHAP News

Deux actrices sud-coréennes aux carrières nettement différentes ont été reconnues comme des femmes influentes dans le milieu de la scène internationale.Youn Yuh-jung et Jung Ho-yeon ont vu leur nom figurer sur la liste des « femmes qui ont eu un impact sur le divertissement mondial ». Celle-ci a été publiée mercredi par Variety pour honorer la Journée internationale de la femme, le 8 mars.Selon le magazine américain, les États-Unis n’ont remarqué Youn qu'en 2021 lorsque l'actrice ultra expérimentée a fait ses débuts au cinéma hollywoodien dans « Minari ». Elle a dominé les différentes cérémonies de remise de prix cette année-là avec notamment un Oscar du meilleur second rôle féminin.Quant à Jung, l'hebdomadaire l'a présentée comme l'une des « femmes de Squid Game », affirmant qu'on ne saurait trop exagérer le succès gargantuesque de la série de Hwang Dong-hyeok et de ses acteurs. Le nombre de ses followers sur Instagram, à savoir 23 millions, et sa carrière de mannequin ont été mentionnés pour décrire cette étoile montante.Dans cette liste, s'ajoutent Kim Ji-yeon, PDG de Siren Pictures et productrice exécutive de « Squid Game », et Kim Joo-ryoung, une autre actrice de la même œuvre diffusée sur Netflix, ainsi que Min Hee-jin, qui est à la tête de l’agence indépendante ADOR, nouveau label d’Hybe, la société de divertissement à l'origine du groupe BTS.