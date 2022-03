Chasseur « KF-21 » : les premiers vols d’essai pour tester le laser AESA

Photo : YONHAP News

Une nouvelle étape pour le chasseur « made in Korea », appelé « KF-21 ». La Corée du Sud a mis au point avec ses propres technologies l’AESA, un radar multifonction à balayage électronique à antenne active, pour se doter du KF-21. Cet élément-clé sera testé à la mi-mars sur son territoire à l’aide d’un avion banc d’essai (FTB).Cette information provient de l’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA). Il s’agit de vérifier la performance de l’AESA et de la compléter si nécessaire notamment pour en optimiser le logiciel.Cet appareil constitue le composant-clé du KF-21. Ce radar est équipé d’environ 1 000 modules miniaturisés pour la transmission des données. Il permet de suivre plusieurs cibles dans un champ très large et d’assurer simultanément des frappes de précision.Au total, une cinquantaine de vols seront réalisés pour tester l’AESA sur 62 critères d’ici avril 2023. L’objectif : munir le KF-21 de ce radar jusqu’au premier semestre 2026.