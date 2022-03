Météo : temps chaud et nuageux

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques se sont légèrement dégradées aujourd'hui. Ce matin, un léger voile nuageux s'est installé sur l'ensemble du territoire. Des averses sont attendues sur la moitié nord dans la soirée. Pour le reste du pays, le ciel est et restera ensoleillé, parsemé de quelques nuages, notamment dans le Sud.Côté températures, les journées se ressemblent. Aujourd'hui encore, le thermomètre a relevé des valeurs proches de 0°C sur la majorité de la péninsule. ll a ensuite grimpé en flèche atteignant 14°C à Séoul, de même sur l'île méridionale de Jeju, 15°C à Busan et jusqu'à 17°C et 18°C dans les terres, respectivement à Daejeon et à Daegu.Par ailleurs, à 16h30, une mauvaise qualité de l'air a été enregistrée partout dans le pays, à l'exception de Jeju.Ce weekend, la concentration de poussière fine retrouvera un niveau « bon » à l'échelle nationale et le soleil brillera de mille feux. En revanche, une chute brutale de 10°C sera observée.