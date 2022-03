Pyongyang tire un nouveau projectile présumé être un missile balistique en seulement six jours

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé ce matin vers 8h48 un nouveau projectile présumé être un missile balistique depuis un site de Sunan dans les environs de Pyongyang en direction de la mer de l'Est. Une nouvelle démonstration de force, six jours après son dernier tir de missile, et à quatre jours de la présidentielle sud-coréenne.L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé cette nouvelle dans un message envoyé aux journalistes à 8h52. Les analyses sur la nature de l'engin, sa portée ainsi que sa distance parcourue sont actuellement en cours. Il est fort probable qu’il s’agisse d’un missile balistique vu que l'armée sud-coréenne a informé les médias immédiatement après sa détection.Ce lancement est le neuvième test de projectile cette année, six jours après que le régime de Kim Jong-un a repris ses manifestations armées le 27 février. Pour rappel, Séoul l'avait défini comme un missile balistique, tandis que Pyongyang l’avait prétendu être un essai de vérification des performances de la caméra destinée à un satellite de reconnaissance en cours de développement.A 10h, la réunion du comité permanent du Conseil de sécurité national (NSC) a été convoquée d’urgence. Elle va se dérouler sous la présidence du conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, Suh Hoon.