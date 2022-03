Incendies de forêts Uljin-Samcheok : le gouvernement déclare les sinistres

Photo : YONHAP News

Un important feu de forêt s’est déclenché hier à Uljin pour se propager rapidement jusqu’à une autre région de la côte est de la Corée du Sud.L’incendie a été déclaré plus précisément vendredi à 11h17 dans le sud-est du pays. Il a pris naissance sur une montagne située donc à Uljin, dans la province de Gyeongsang du Nord. En raison de bourrasques de vent et de forte sécheresse, il s’est propagé à grande vitesse pour arriver à une autre montagne proche de deux réacteurs de la centrale nucléaire de Hanul.Six heures plus tard, le brasier est monté jusqu’à Samcheok dans la province voisine de Gangwon et s'est dangereusement rapproché d'un site de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL). Dès le début, les autorités ont mobilisé de grands moyens pour lutter contre cet incendie. Et elles ont su maîtriser les feux à proximité de ces deux sites à haut risque pour éviter le pire.A Uljin et à Samcheok, 35 villages ont été évacués en urgence. Plus de 6 000 habitants se sont mis à l’abri. Ces feux de forêt ont détruit plus de 110 maisons. Selon les autorités, de vastes zones de plus de 6 000 hectares, équivalent à la superficie de quasiment 8 500 stades de football, ont été embrasées.Ce matin, dès le lever du soleil, 70 hélicoptères bombardier d'eau ont été mobilisés afin d’éteindre définitivement l’incendie.Par ailleurs, des feux de forêt, certes d’ampleur moindre, ont également démarré à Gangneung et à Yeongwol dans la province de Gangwon dans la nuit. Dans ces régions, des alertes « vents violents » et « sécheresse » ont été décrétées. Le taux d’humidité est estimé à 36 %, et la vitesse maximale du vent s’élève à 19m/s.Le gouvernement a déclaré les sinistres dans ces zones et a mobilisé tous les moyens anti-feu disponibles.