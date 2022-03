Le vote anticipé de la présidentielle se termine avec record de 36,93 %

Photo : YONHAP News

Presque 37 % d’électeurs ont déjà voté lors du vote anticipé de deux jours de la présidentielle du 9 mars qui s’est achevé samedi. Il s’agit d’un record le plus important depuis la mise en place de ce système en 2013.D’après l’annonce faite, par la Commission électorale nationale (NEC), plus de 16,3 millions électeurs sur un total de 44 millions se sont rendus aux urnes.Le taux de participation au vote anticipé est plus élevé de 10 points par rapport à ceux enregistrés lors des précédents scrutins : 26,06 % à la présidentielle en 2017 et 26,69 % aux législatives en 2020.Par région, la province de Jeolla du Sud est arrivée en tête avec 51,45 % suivie par celle de Jeolla du Nord avec 48,63 %. La province de Gyeonggi figure en dernière position avec 33,65 %.Les électeurs qui n’ont pas encore voté peuvent le faire mercredi, le grand jour J.