Incendies de forêts : Moon Jae-in déclare Uljin et Samcheok comme zone spéciale de désastre

Photo : YONHAP News

L’incendie ravage depuis quatre jours les montagnes à Uljin dans la province de Gyeongsang du Nord et à Samcheok dans la province voisine de Gangwon. Les autorités forestières déploient tous leurs efforts pour éteindre le brasier avant cet après-midi en profitant d’une accalmie du vent.Pour cela, dès l’aube, 53 hélicoptères bombardiers d’eau et quelque 5 000 effectifs ont été mobilisés. Le temps presse d’autant que le vent d’est qui souffle sur l’arrière-pays est prévu demain. Pour rappel, l’incendie déclenché à Uljin vendredi dernier est monté jusqu’à Samcheok quelques heures plus tard.Le président de la République s’est rendu hier sur place pour consoler les sinistrés et encourager les pompiers. Afin d’accélérer la restauration des dégâts, Moon Jae-in a déclaré les deux régions comme zone spéciale de catastrophe, un dispositif qui permet au gouvernement de prendre en main le rétablissement des dommages.L’exécutif se chargera donc de 70 % du coût de la réparation des propriétés privées et de la moitié des structures publiques, allégeant la charge des administrations locales. Les habitants victimes pourront aussi bénéficier d’une subvention et de la réduction des frais publics.Si on y combine le feu de forêt de Gangneung dans la province de Gangwon, survenu au même moment, plus de 16 500 hectares auraient été dévastés jusqu’à ce matin, l’équivalent de plus d’un quart de la superficie de Séoul. Aucun dégât humain n’est à déplorer, mais 512 installations dont 343 habitations sont littéralement parties en fumée, et plus 7 000 riverains ont été évacués. A 5h du matin, 40 % de l’incendie est maîtrisé à Uljin-Samcheok et 80 % à Gangneung.Pourquoi autant d’incendies de grande ampleur frappent la Corée du Sud ? Parce que cet hiver a été le plus sec depuis 50 ans. Selon Météo-Corée, les précipitations entre décembre et février derniers s’élèvent à 13,3 mm, soit seulement 14,7 % de celles des années ordinaires. Le chiffre le plus bas depuis 1973, le début du recensement.Le nombre de jours de pluie a affiché également le niveau le moins élevé avec 11,7 jours contre 19,5 d’habitude. Au contraire, le temps de soleil n'a jamais été aussi long avec 605,5 heures, à savoir 73,3 heures de plus que la moyenne.