Ukraine : Séoul va infliger des contrôles à l’exportation à la Biélorussie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé d'imposer des contrôles à l'exportation contre la Biélorussie pour avoir soutenu, de facto, l'invasion de l'Ukraine par la Russie.Dans son communiqué publié hier, le ministère des Affaires étrangères a fait savoir qu’il ne tarderait pas à informer les États-Unis et les pays concernés de cette décision. Et d’ajouter qu'il élargira le soutien et la protection des entreprises et des ressortissants sud-coréens qui pourraient être affectés par ces restrictions.Le ministère a également expliqué que ces dispositifs en vigueur dès aujourd’hui seraient similaires aux contrôles des exportations de Séoul contre Moscou.A cet égard, le pays du Matin clair interdira désormais le commerce de matériels stratégiques vers la Biélorussie, inclura deux entités de ce pays sur sa liste noire des expéditions et resserrera également l’étau de ses vérifications lors du transit de certains produits non stratégiques.Pour rappel, Séoul avait proscrit, la semaine dernière, ses exportations d'équipements stratégiques vers la Russie et placé 49 entités russes, dont le ministère de la Défense, sur sa liste noire.