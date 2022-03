Les dons de solidarité affluent suite aux incendies de forêts

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se mobilise face aux feux de forêt qui font rage depuis quatre jours sur le littoral de la mer de l’Est.Le premier constructeur automobile Hyundai Motor a fait un don de 5 milliards de wons, soit 3,8 millions d’euros à l’Association des secours aux sinistrés de Corée. La société financière KB Financial Group a, elle, versé 1 milliard de wons, l’équivalent de 752 000 euros, et propose un prêt spécial pour les victimes.Quant à l’opérateur de communication mobile SKT, il a mis à disposition le wifi, le service de la télévision sur IP et celui de la charge des téléphones portables dans les refuges. Il a également fourni des provisions telles que de l’eau potable et des couettes.Les conglomérats Lotte Group et Doosan ont accordé respectivement 1 milliard et 500 millions de wons tandis que les franchises de supérette comme Emart et BGF Retail ont transmis des produits de première nécessité.L’organisation non gouvernementale World Vision, de son côté, va s’aligner sur cette action de secours avec une valeur de 300 millions de wons.D’autre part, la chanteuse IU, et les acteurs Lee Byung-hun et Song Kang-ho ont rejoint l’élan de solidarité en déposant 100 millions de wons chacun.