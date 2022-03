J-2 : Lee Jae-myung dans le Sud, Yoon Suk-yeol dans la région de Séoul

Photo : YONHAP News

A deux jours de la présidentielle, les candidats redoublent d’efforts pour attirer le maximum d’électeurs.Lee Jae-myung, le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, a opté pour l’île méridionale de Jeju, Busan, la deuxième ville située dans le Sud-est du pays, Daegu, considéré comme le fief traditionnel du camps conservateur et la province de Chungcheong pour ses deux derniers jours de campagne.Hier, l’ancien avocat spécialisé dans les droits de l’Homme a parcouru des arrondissements de la capitale en avançant comme promesse électorale la stabilisation du marché immobilier.En face, Yoon Suk-yeol, le prétendant du Parti du pouvoir du peuple (PPP), envisage de se concentrer sur la province de Gyeonggi en visitant ses principes villes, telles que Hanam, Anyang ou Pyeongtaek.Au cours de sa campagne à Séoul, hier, il a fustigé l’échec de la politique immobilière du gouvernement actuel. Sur le dossier nord-coréen, il s’est engagé à être plus sévère vis-à-vis de Pyongyang.Enfin, la candidate du Parti de la justice, formation minoritaire progressiste, mènera sa campagne dans les provinces de Gyeonggi et de Chungcheong du Nord. Lors de sa campagne hier, également dans la capitale, elle a promis d’abolir toute sorte d’inégalité notamment en faveur des femmes et des personnes défavorisées.