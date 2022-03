La vague Omicron pourrait atteindre son pic ce mercredi

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a recensé 210 716 nouveaux cas confirmés au COVID-19, soit 1,5 fois plus élevée qu'il y a une semaine. Le chiffre a reculé de 32 910 comparé à la veille à cause de la baisse des tests le dimanche, mais devrait rebondir cette semaine. Jusqu'à présent, près de 4,7 millions d'habitants ont été contaminés. Selon les experts, la vague Omicron atteindra son pic ce mercredi avec au maximum 350 000 cas journalier avant de s’affaiblir.Le nombre de patients en état critique a frôlé la barre des 1 000 avec 955. Le taux d'occupation des lits de réanimation s'est élevé à 59,8 %, soit une hausse de 3,4 points en un jour. Pour le moment, 1,2 million de personnes infectées se soignent à domicile. Parmi elles, 182 000 individus âgés de plus de 60 ans sont sous surveillance particulière des autorités sanitaires.Par ailleurs, le nombre de décès a augmenté de 139 avec un taux de létalité de 0,19 %. A propos de la vaccination, 86,5 % ont accompli leur schéma vaccinal et 62 % ont reçu la dose de rappel.Face à la flambée du COVID-19, le gouvernement prévoit d’élargir le nombre d’établissements médicaux spécialisés dans le traitement de la pandémie à 850 hôpitaux et 300 cabinets. Quelque 250 lits pour les femmes enceintes dont l’accouchement est imminent ainsi que 600 destinés aux personnes sous dialyse seront également mis à disposition.Petite nouveauté pour les sud-Coréens qui rentrent dans leur pays : à partir d’aujourd’hui, ceux contaminés au virus entre 10 et 40 jours avant leur départ et qui en sont guéris n’ont plus besoin de présenter un certificat de test négatif.