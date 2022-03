Pyongyang prétend avoir effectué un nouveau test de satellite

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a déclaré que le tir du projectile de samedi dernier était un test essentiel pour le développement d’un satellite de reconnaissance.L'agence de presse nord-coréenne, la KCNA, a rapporté hier que cet essai de l’Administration nationale du développement aérospatial (NADA) avait permis d'examiner l'émission et la réception des données satellites ainsi que le fonctionnement du système de contrôle depuis la Terre.C'est la deuxième fois que Pyongyang prétend avoir procédé non à un test de missile mais de satellite artificiel. La dernière remonte au 27 février dernier où il a lancé un missile balistique à moyenne portée.Samedi matin, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé qu’un missile balistique a été lancé depuis Sunan dans les environs de Pyongyang en direction de la mer de l'Est qui sépare les deux Corées et le Japon. L’engin a parcouru 270 km et a atteint une altitude maximale 560 km. Séoul et Washington analysent actuellement les détails de ce dernier tir.Par ailleurs le lancement d’un satellite espion nécessite les technologies fortement similaires à celui d’un missile balistique intercontinental (ICBM). De quoi inquiéter sur une éventuelle reprise du royaume ermite de la conception de cette arme redoutable.