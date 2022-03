Les électeurs infectés au COVID-19 pourront se rendre aux urnes après 18h

Photo : YONHAP News

La Commission électorale nationale (NEC) a convoqué ce matin une réunion d’urgence pour calmer la polémique sur la gestion déficiente des électeurs contaminés au COVID-19 lors du vote anticipé, vendredi et samedi derniers.La conclusion : ce mercredi, le jour J de l’élection présidentielle, les citoyens infectés pourront se rendre aux bureaux de vote à partir de 18h, une fois l’horaire pour les autres électeurs terminé. Ils voteront de la même manière que ceux-ci sans utiliser les isoloirs provisoires et en glissant leur bulletin de vote eux-mêmes dans les urnes.En effet, dans certains bureaux, les bulletins des individus ayant voté dans ces isoloirs spéciaux, installés pour certains dans des entrepôts à l’abri des regards, ont été ramassés dans des paniers ou des sacs en papier avant d’être introduits dans les urnes. Cette pratique a été reprochée de violer le principe du vote direct. De plus, il est arrivé qu’un bulletin déjà tamponné soit distribué à un électeur infecté au virus qui n’avait pas encore exercé son droit civique.La NEC a présenté hier soir ses excuses pour la confusion et les désagréments provoqués pendant le dernier vote par anticipation.