Guerre en Ukraine : des exportateurs sud-coréens dans l’impasse

Photo : YONHAP News

Des entreprises sud-coréennes peinent à exporter leurs produits vers la Russie et l’Ukraine en conflit. L’encaissement de leur vente est également entravé dû aux sanctions économiques à l’encontre de Moscou. Dans ce contexte, le gouvernement sud-coréen leur vient en aide.Un exportateur d’électroménagers voit son reliquat d’un montant de 300 millions de wons, soit environ 225 000 euros retenu après l’exclusion de la Russie du réseau de messagerie interbancaire mondial Swift. Selon le représentant de cette firme, la banque chargée de ses transactions fait l’objet de ces rétorsions. L’importateur russe chercherait alors un autre moyen de paiement à savoir en devise chinoise ou japonaise.Une autre enseigne qui expédie des fourneaux à gaz portables vers l’Ukraine par voie maritime a dû les transporter via la Turquie depuis le blocage du port du pays en guerre. Mais ce détour terrestre pose également problème et certaines entreprises ont leurs marchandises renvoyées en Corée du Sud. De ce fait, la crise sur la logistique semble s’envenimer au fil des jours, en raison de l’arrêt des opérations des principaux transporteurs internationaux vers la Russie.Par ailleurs, l’Agence sud-coréenne pour la promotion du commerce et des investissements (Kotra) et l’Association coréenne pour le commerce international (Kita) ont recensé pas moins de 400 cas de demande de conseils sur les exportations suite à l’invasion armée de la Russie en Ukraine.D’après un responsable de la Kotra, son équipe est constamment en opération et met en place un système de réponses immédiates aux besoins de ses prestataires sous 24 heures.Le gouvernement sud-coréen compte apporter une aide financière de l’ordre de 2 000 milliards de wons, l’équivalent de 1,5 milliard d’euros, aux entreprises locales en difficulté.