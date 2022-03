Vote anticipé : les associations civiles dénoncent la NEC au Parquet

Photo : YONHAP News

La Commission électorale nationale (NEC) est sous le feu des critiques en raison de sa gestion problématique des électeurs infectés au COVID-19 ou mis à l’isolement lors des votes anticipés de la semaine dernière.Le groupe civique Solidarité pour le constitutionnalisme a porté plainte contre des responsables de la NEC dont la directrice Noh Jeong-hee et le secrétaire général Kim Se-hwan auprès du Parquet pour abus de pouvoir, manquement du devoir et violation de la loi électorale.L’association Comité pour la vie des classes populaires a également dénoncé Noh à la Justice hier, et le Centre de surveillance des capitaux spéculatifs compte adopter la même démarche cet après-midi.Ces affaires seront attribuées au Parquet du district central de Séoul. L’enquête sera lancée après la fin du scrutin prévu mercredi.Hier, la commission s’est exprimé au sujet de la polémique. Elle a affirmé que toutes les règlementations avaient été respectées et des observateurs ont assisté aux différentes étapes, excluant tout risque de fraude.Vendredi et samedi lors du vote par anticipation, les électeurs auto-confinés ont voté dans les isoloirs provisoires sans introduire eux-mêmes les bulletins dans les urnes, et la gestion de leurs suffrages dans certains bureaux s’est révélée être défectueuse.Cette polémique fait craindre une éventuelle contestation du résultat de l’élection si un candidat est élu de justesse, d’autant que ce scrutin anticipé a enregistré un taux de participation record avec 36,93 %.