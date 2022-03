Le ministère de l’Egalité des sexes célèbre la Journée internationale des droits des femmes

Photo : YONHAP News

A la veille de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille a mis en avant l’esprit de tolérance et d’inclusion.La ministre Chung Young-ai a affirmé, dans un message de célébration, que seule la société fondée sur ces valeurs pourrait se diriger vers une communauté durable, surtout à cette ère du changement marquée par la pandémie, la transition numérique et le réchauffement climatique. Elle a souhaité que les hommes et les femmes soient à l’écoute des uns et des autres et développent la force de surmonter la crise en collaborant en tant que membre de la collectivité.De plus, afin d’améliorer la cause des sud-Coréennes, la haute fonctionnaire s’est engagée à promouvoir l’équilibre entre leur vie familiale et professionnelle et leurs activités économiques, notamment en élargissant le soutien pour la poursuite de leur carrière après un mariage ou un accouchement.Chung a également déclaré assurer la sécurité des femmes en élaborant un meilleur système pour lutter contre le harcèlement, les agressions sexuelles et les crimes numériques.Le 8 mars est déclaré comme la Journée des femmes par les Nations unies depuis 1977 pour commémorer la manifestation des ouvrières américaines en 1908, visant à réclamer l’amélioration des conditions de travail et le droit de vote. En Corée du Sud, cette dernière est officiellement célébrée depuis 2018 suite à la révision de la loi sur l'égalité des sexes.