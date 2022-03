Journée internationale des femmes : Moon Jae-in estime que la Corée du Sud est très en retard en matière d'égalité des sexes

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in a estimé que la Corée du Sud était très en retard concernant la question de l’égalité hommes-femmes comparé au niveau de développement du pays. Des propos publiés aujourd'hui sur ses réseaux sociaux à l'occasion de la 114e Journée internationale des femmes.Selon le président de la République, le plafond de verre reste toujours solide et des obstacles à l’égalité des sexes dans la culture et la société sud-coréennes persistent toujours. Il a ainsi reconnu qu’il restait encore un long chemin à parcourir malgré d’importantes améliorations réalisées sous son gouvernement. Il a ensuite souligné la nécessité de poursuivre le progrès en la matière avec la prochaine administration.D'après le chef de l’Etat, notre avenir sera durable non seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes à condition de rendre la communauté plus égalitaire. Il a rappelé plusieurs efforts déployés afin d’y contribuer comme la modification de la loi sur l’interruption d’activité des femmes et le renforcement des sanctions pour les délinquants sexuels en ligne.De plus, le locataire de la Maison bleue s’est engagé à faire de son mieux jusqu’à la fin de son mandat afin d’alléger les charges qui pèsent sur les mères actives sur fond de propagation du COVID-19. Il a enfin rappelé que la conciliation entre la vie familiale et professionnelle était l’objectif de tous.