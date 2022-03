Photo : YONHAP News

Le Kremlin a placé la Corée du Sud sur sa liste de pays et de territoires, dont les actions sont jugées hostiles à la Russie, à ses entreprises et à ses citoyens.Ce répertoire, annoncé hier et appuyé sur le décret présidentiel, fait suite aux sanctions prises par les pays occidentaux après l’invasion russe en Ukraine. Il comprend également les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Japon, les pays de l’Union européenne, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou encore Taïwan.Moscou envisage de leur imposer une série de mesures de représailles, dont notamment des restrictions diplomatiques.