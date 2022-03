Le chef du parti présidentiel attaqué par un youtubeur pendant la campagne présidentielle

Photo : YONHAP News

Song Young-gil, le chef du Minjoo, le parti au pouvoir, a été attaqué hier vers midi à coups de marteau pendant son déplacement dans le quartier universitaire de Sinchon à Séoul, dans le cadre de la campagne présidentielle. Il a été transporté en urgence vers un hôpital voisin. Il présente des saignements à la tête et a reçu des points de suture mais son état n’est pas critique.L'agresseur a été immédiatement maîtrisé par des policiers présents sur les lieux et a été placé en garde à vue. Il s’agit d’un youtubeur septuagénaire qui suivait Lee Jae-myung, candidat du Minjoo à l'élection présidentielle et le patron de ce parti, pour diffuser une émission personnelle sur leurs différents lieux de campagne. Les forces de l’ordre ont informé qu'elles interrogeaient le suspect sur ses motivations. Il est accusé de violation de la loi électorale et d'agression.Le président Moon Jae-in a qualifié cette attaque d’acte terroriste contre la démocratie. Dans les camps d'en face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a exprimé sa ferme opposition à toute violence contre la démocratie tout en souhaitant un prompt rétablissement à Song. Le Parti de la justice a lui aussi dénoncé ce geste horrible en le qualifiant de crime grave et intolérable.