Incendie de forêt : Gangneung et Donghae déclarées comme zones spéciales de catastrophe

Photo : YONHAP News

Après Uljin et Samcheok, c’est au tour de Gangneung et Donghae d’être déclarées comme zones spéciales de catastrophe. Ces quatre villes côtières du nord-est du territoire sud-coréen sont touchées par de gigantesques incendies de forêt depuis vendredi dernier.Le président de la République a approuvé ce matin cette procédure visant à indemniser les victimes d’épisodes naturels exceptionnels. C’est donc non seulement les collectivités locales, mais aussi l’Etat qui les aident à se rétablir.Conformément à cela, le gouvernement central doit d’abord évaluer l’ampleur des dégâts. Il élaborera ensuite un plan de restauration, qui permettra de couvrir les frais de reconstruction à hauteur de 70 % et de 50 %, respectivement pour les propriétés privées et publiques.De plus, l’Etat débloque une aide d’urgence pour les habitants sinistrés et accorde également un délai pour payer les impôts locaux et une réduction voire une exonération de différents tarifs publics.Le brasier a débuté vendredi à Uljin. Attisées par un vent déchaîné, les flammes se sont rapidement propagées jusqu’à Samcheok, à une soixantaine de kilomètres au nord. Le même jour, un autre incendie important a ravagé Gangneung et Donghae.