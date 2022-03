Les feux de forêt se poursuivent dans le nord-est du territoire

Photo : YONHAP News

Les incendies de forêt dans la région du nord-est du territoire ne sont pas encore maîtrisés, en dépit de la mobilisation importante des dispositifs.La nuit dernière, les autorités forestières ont mené des opérations terrestres afin d’empêcher la propagation du brasier aux zones résidentielles proches. Aujourd’hui, au cinquième jour de lutte, elles sont à l’œuvre en réquisitionnant pas moins de 90 hélicoptères bombardiers d’eau et plus de 10 000 pompiers.A Uljin, quelque 17 000 hectares sont menacés par l’incendie. Et à Gangneung et à Donghae, les feux ont été éteints à environ 95 %. Dans deux autres villes en proie elles aussi à la même catastrophe, mais d'ampleur bien moins importante, à savoir Yeongwol et Dalseong, le sinistre a été jugulé respectivement à 70 % et à 40 %.Bilan provisoire national publié par le centre de gestion de crise du gouvernement : 348 logements brûlés, 338 personnes de 220 foyers sans abri et 20 000 hectares de forêt partis en fumée.