Washington inclut Séoul dans sa liste des pays exemptés de ses sanctions contre Moscou

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis viennent de confirmer sa décision d'ajouter la Corée du Sud à sa liste des pays exemptés des restrictions à l'exportation américaines contre la Russie. C’est ce qu’a fait savoir aujourd’hui le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie et le département américain du Commerce via une déclaration collective.Les deux gouvernements ont souligné dans leur communiqué conjoint qu’accorder la dérogation du FDPR aux pays partenaires américains comme la Corée du Sud, les membres de l’Union européenne, le Japon, le Canada, l’Australie, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande, visait à consolider les efforts multilatéraux destinés à limiter strictement les exportations vers la Russie.La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a salué l’engagement du pays du Matin clair d’être aux côtés de la population ukrainienne afin de lutter contre l’autoritarisme et de défendre les valeurs comme la liberté et la paix. Selon elle, cette coordination plurilatérale sans précédent constitue un élément puissant pour répondre à l'invasion de la Russie de façon rapide, sévère et réussie.De son côté, le ministre sud-coréen de l'Industrie, Moon Sung-wook, a mis en avant la participation de Séoul aux efforts de la communauté internationale déployés pour résoudre la crise en Ukraine de manière pacifique. Il a ensuite déclaré que l’inclusion par les USA de la Corée du Sud dans cette liste montre le partenariat à toute épreuve et réciproque entre les deux alliés.