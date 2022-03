Construction navale : la Corée du Sud redevient le numéro 1 mondial

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a retrouvé en février la première place mondiale en termes de commandes de construction navale, devançant largement la Chine pour la première fois en trois mois.D’après les données publiées par Clarkson Research, un cabinet britannique d'études de marché des industries du transport maritime et de la construction navale, les chantiers nautiques sud-coréens ont reçu le mois dernier 860 000 tonnes brutes compensées (TBC) de commandes pour construire 16 navires. Cela correspond à 67 % des commandes totales du monde qui se sont élevées à 1,29 million de TBC, à savoir 41 navires.De leurs côtés, les chantiers navals chinois ont reçu 340 000 tonnes brutes compensées (TBC) de commandes pour la conception de 15 navires, représentant 26 % des commandes mondiale alors que ceux du Japon se sont contentés de 40 000 TBC pour en fabriquer seulement trois.Affichant 2,81 millions de TBC, les commandes obtenues entre janvier et février par les constructeurs nautiques sud-coréens ont atteint plus de la moitié de celles mondiales qui sont estimées à 5,12 millions de TBC.Le pays du Matin clair s'est surtout imposé en termes de fabrication de transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) en signant l’ensemble des sept commandes passées le mois dernier.