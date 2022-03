Des associations appellent au respect de la valeur du travail effectué par les femmes

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la 114e Journée internationale des femmes, célébrée aujourd’hui à travers le monde, plusieurs associations civiles ont tenu des conférences de presse afin d’exiger l’amélioration des droits de la gente féminine au travail et l’allègement des charges éducatives des enfants qui pèsent presque exclusivement sur elle.Soutenue par différentes associations des femmes et des droits humains, l’action collective pour la lutte contre la répartition inégalitaire des tâches ménagères et des responsabilités scolaires a demandé au gouvernement et aux collectivités locales d’établir un système public destiné à offrir directement des services d’aide à domicile et de garde d’enfants.Ses responsables ont également réclamé l’application du code du travail à l’ensemble des travailleurs domestiques et des nourrices professionnelles et la reconnaissance de la valeur de ces deux domaines qui constituent les fondements essentiels de la société.