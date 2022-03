COVID-19 : le nombre de patients en soins intensifs repasse au-dessus des 1 000

Photo : YONHAP News

Ce mardi, le bilan quotidien du COVID-19 fait état de 202 721 cas positifs, soit près de 60 000 de plus qu’il y a une semaine, et de 1 007 patients admis en soins intensifs, une progression de 52 personnes en un jour.Le nombre de ces victimes de formes graves est repassé au-dessus de la barre symbolique des 1 000, une première depuis deux mois.De plus, 186 décès supplémentaires ont été enregistrés en l’espace de 24 heures, ce qui porte à 9 282 le total cumulé des morts depuis le début de l’épidémie. A contrario, le taux de létalité a légèrement reculé, à 0,19 %.Par ailleurs, plus de 1,1 million de contaminés se soignent à leur domicile. Les lits de réanimation sont occupés à environ 60 %. Les autorités sanitaires se préparent néanmoins à une éventuelle pénurie, en confiant à un plus grand nombre d’établissements hospitaliers la prise en charge des cas critiques.Les femmes enceintes ne sont pas non plus oubliées. La quantité de lits qui leur sont réservés sera augmentée. De même, les futures mamans pourront désormais accoucher à la maternité du centre hospitalier où elles sont actuellement traitées.