Moon Jae-in appelle ses concitoyens à voter au scrutin présidentiel de demain

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in a présidé aujourd’hui le conseil des ministres hebdomadaire. Contexte actuel oblige, plusieurs dossiers ont été abordés, à commencer par l’élection de son successeur organisée demain.A ce propos, le chef de l’Etat sortant a affirmé que le temps était venu de choisir le prochain président de la République qui dirigera la dixième économie mondiale pendant les cinq prochaines années. Et d’appeler ses concitoyens à faire preuve d’intelligence collective en exprimant leur opinion par un vote. Il est alors revenu sur le taux de participation très élevé de 37 % au scrutin anticipé, vendredi et samedi derniers.Le locataire de la Cheongwadae en a profité pour demander à la Commission électorale nationale (NEC) de faire en sorte d’éviter demain un cafouillage, comme celui qui s’est produit samedi lors du vote anticipé des électeurs positifs au COVID-19. D’autant plus que demain, un plus grand nombre de contaminés pourront se rendre aux urnes.Moon a aussi évoqué les feux de forêt qui font rage sur la région côtière du nord-est du territoire. Il a déploré d’immenses dégâts causés par la catastrophe, qui fort heureusement, n’a cependant pas fait de victimes. Le dirigeant a en même temps tenu à réconforter les sans-abri et à saluer les efforts déployés par toutes les autorités concernées pour lutter contre les incendies.Le chef de l'Etat a aussi demandé à ses ministres de se tenir prêts à coopérer avec son successeur élu notamment en matière diplomatique et sécuritaire pour que le nouveau gouvernement ne connaisse pas une situation confuse dans ces domaines. D’autant que l’incertitude grandit à l’échelle mondiale dans le sillage de la guerre russo-ukrainienne.