Guerre en Ukraine : Séoul fournit des produits de premiers soins

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud approvisionnera en fournitures médicales d'urgence l’Ukraine en proie à l’invasion de la Russie.D’après le ministère des Affaires étrangères, aujourd’hui, un total de 40 tonnes de matériel médical sera livré en quatre fois cette semaine au pays de l’Europe de l’Est. Il s’agit notamment de vêtements de protection, de gants et de masques médicaux, de trousses de secours, de couvertures, de générateurs d'oxygène portables et de réanimateurs pour les patients en état critique, entre autres. Et l’expédition de tous ces articles de première nécessité se fera en coopération avec les gouvernements des pays voisins.Cette mesure fait suite à l'engagement de Séoul d’accorder 10 millions de dollars d'aide humanitaire à Kyiv.Les modalités de cette action humanitaire seront concrétisées davantage à travers des discussions en cours avec l’ambassade ukrainienne en Corée du Sud.