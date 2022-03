J-1 avant l’élection présidentielle

Photo : YONHAP News

Demain marque le grand jour du scrutin. Aujourd’hui, les candidats ont multiplié les opérations séduction pour convaincre notamment les indécis, qui pourront encore créer la surprise.Lee Jae-myung du Minjoo, au pouvoir, a de nouveau sillonné Séoul et les villes proches. Le prétendant de centre-gauche à la Maison bleue s’est rendu d’abord à Yeouido, l’un des principaux quartiers financiers de la capitale. L’occasion pour lui de demander aux habitants d’« investir sur lui », promettant d’ouvrir une ère où l’indice boursier pourra atteindre les 5 000 points. Lee leur a également demandé d’avoir confiance en lui, pour le bien de la nation non seulement dans l’économie, mais aussi dans la diplomatie et la lutte contre toute épidémie, et également pour l’union nationale.Dans une conférence de presse tenue un peu plus tôt, l’ancien gouverneur de Gyeonggi s’est engagé à envoyer en Corée du Nord un émissaire spécial le plus vite possible s’il est élu.De son côté, Yoon Suk-yeol, son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a entamé sa dernière journée de campagne sur l’île méridionale de Jeju, avant de regagner Séoul, tard dans la soirée, en passant par plusieurs grandes villes comme Busan, Daegu et Daejeon.Le candidat conservateur de la première formation d’opposition a continué à baser sa campagne sur son image d’homme de combat pour la justice et le bons sens. Il a également dénoncé l’incompétence du Minjoo, tout en demandant aux électeurs de le sanctionner en optant pour l’alternance politique.Leur compétitrice, Sim Sang-jung du Parti de la justice, petite formation progressiste, est allée à la rencontre d'étudiants de plusieurs universités de Séoul.