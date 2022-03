Les sud-Coréens se rendent aux urnes pour élire leur président

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est la présidentielle en Corée du Sud. Environ 44 millions d’électeurs sont appelés à élire leur nouveau chef de l’Etat dans un peu plus de 14 460 bureaux de vote à travers tout le pays, qui ont ouvert leurs portes dès 6h du matin. Munis d’une pièce d’identité, ils ont jusqu’à 18h pour exercer leur droit civique. Pandémie du COVID-19 oblige, le port du masque est obligatoire. Et afin de prévenir la propagation du virus, les personnes contaminées ou placées à l’isolement sont priées de sortir après 17h50 afin de glisser leur précieux bulletin entre 18h et 19h30.Une fois les bureaux fermés, toutes les urnes vont être transportées dans 251 sites de dépouillement, sous surveillance sévère. Les bulletins du vote anticipé des 4 et 5 mars tout comme celui réalisé auprès des expatriés dans plus de 200 bureaux à travers le monde vont les rejoindre. Le décompte des voix va aussitôt démarrer et les résultats seront publiés en temps réel sur le site de la Commission électorale nationale (NEC). Et celle-ci retransmettra en direct l’ensemble de l’opération sur sa chaîne eTV.Dans une déclaration à la nation publiée mardi, sa présidente Noh Jeong-hee a appelé les citoyens à aller remplir leur devoir. Selon elle, « le bureau de vote qui peut déterminer son avenir et celui de sa famille est tout près ». Elle s’est engagée à superviser correctement et avec transparence toutes les procédures. Et elle n’a pas oublié non plus de s’excuser pour la gestion problématique des électeurs infectés au coronavirus lors du vote anticipé de la semaine dernière.Il y a de grandes chances que le nom du prochain locataire de la Maison bleue soit connu un peu plus tard que lors des précédentes élections. Car en raison de la crise sanitaire et du taux de soutien très serré entre les deux principaux candidats, témoigné lors des sondages d’opinion, le suspens durera encore un peu plus.La KBS annoncera à 19h30, avec deux autres chaînes de télévision terrestres, MBC et SBS, les tendances à la sortie des urnes.