Photo : YONHAP News

Comme redouté, les vents violents ont repris aujourd’hui rendant la tâche des sapeurs-pompiers réquisitionnés pour éteindre les incendies de forêts dans l’Est de la Corée du Sud encore plus difficile. De plus, l’atmosphère a encore été très sèche ce mardi. Des avertissements de sècheresse ont été émis dans plusieurs régions, dont notamment celle du Sud-ouest et dans la zone métropolitaine.Sinon, le ciel a été très ensoleillé dans le Sud. Les nuages présents sur le Nord dans la matinée se sont déplacés vers la côte nord-est. Les températures ont fait le grand écart, avec un différentiel de plus ou moins 15°C entre ce matin et cet après-midi.Il a fait jusqu’à 12°C à Séoul, 15°C dans plusieurs villes, dont Daejeon et Busan et même 16°C, la maximale, à Daegu, à Gwangju et à Ulsan.