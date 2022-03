Bourse : le taux de change won-dollar dépasse les 1 230 wons, une première depuis 1 an et 9 mois

Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul peinent à se redresser. Le Kospi et le Kosdaq ont tous deux clôturer à nouveau dans le rouge. Le premier, l'indice principal des places sud-coréennes, baisse de 1,09 % à 2 622,40 points. Le second, l'indice des valeurs technologiques, fait moins bien avec -1,29 % pour finir à 870,14 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 342,89 wons (+6,7 wons) et le dollar américain 1 237,00 wons (+9,9 wons).Par ailleurs, la journée a été marquée par un événement. En effet, le taux de change won-dollar s’est négocié à l'ouverture des cours à plus de 1 230 wons le dollar. C’est la première fois qu’il dépasse ce cap depuis fin mai 2020, juste après l’éclatement de la pandémie de COVID-19.De plus, dans le sillage de la guerre en Ukraine, le taux de change entre la devise sud-coréenne et le billet vert ne cesse d'augmenter. Le dollar, valeur refuge, s'est renforcé alors que les inquiétudes concernant une inflation mondiale élevée et un ralentissement économique grandissent en raison des risques géopolitiques.