Photo : YONHAP News

Un patrouilleur nord-coréen a traversé aujourd’hui la NLL, la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune, avant d'être confronté au tir d’avertissement de l'armée sud-coréenne.D’après l'état-major interarmées sud-coréen (JCS), un navire du Nord a franchi la NLL à 10 km de l'île de Baengnyeong dans la mer qui sépare les deux Corées et la Chine vers 9h30. Il a été remorqué et son équipage est actuellement interrogé.Entretemps, un patrouilleur nord-coréen qui le pourchassait s'est introduit au-delà de cette limite. La marine sud-coréenne a ainsi tiré un coup de semonce l’ordonnant à se replier.Sept individus étaient à bord de l’embarcation, dont six en tenue militaire et un en civil. Aucun d’entre eux n’était armé.