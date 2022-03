Les principaux candidats attendent le choix des électeurs dans leurs résidences

Photo : YONHAP News

Le jour J est enfin arrivé. La course acharnée à la Maison bleue a pris fin tard hier soir, et les candidats n’ont qu’à attendre que leur sort qui sont désormais dans les mains des citoyens.Les principaux prétendants prévoient de rester à leur domicile pendant le scrutin. Ils se sont déjà rendus aux urnes lors du vote anticipé de la semaine dernière.Lee Jae-myung du Minjoo, le parti au pouvoir, passera la journée dans son appartement à Seongnam, dans la province de Gyeonggi, et remerciera ses collaborateurs, avant de se diriger vers l’Assemblée nationale pour suivre le dépouillement. Sur son compte Facebook, l’ancien gouverneur de Gyeonggi a incité les citoyens à se rendre aux urnes en affirmant que le résultat pourrait se jouer à quelques milliers, voire des centaines de voix.Son concurrent Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation d’opposition conservatrice, compte quitter sa résidence, située dans l’arrondissement de Seocho à Séoul, une fois l’élection terminée afin d’attendre le résultat dans la bibliothèque du Parlement. L’ex-procureur général a également souligné sur les réseaux sociaux que le scrutin était le seul moyen pour réaliser l’alternance politique.Quant à Sim Sang-jung du Parti de la justice, progressiste, elle se reposera chez elle à Goyang dans la province de Gyeonggi, et découvrira le verdict depuis le siège de sa formation. La députée a appelé à voter selon sa propre conviction en expliquant que beaucoup qualifiaient les suffrages qui lui avaient été accordés de futiles, alors qu’en réalité ces derniers ont clairement fait évoluer la société.