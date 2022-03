Incendies de forêt : les autorités concentrent leurs efforts sur la zone de protection de pins Geumgansong

Photo : YONHAP News

Alors que l’incendie de forêt ne cesse de se propager pour la sixième journée de suite, les autorités sylvicoles ont décidé de concentrer les équipements et les effectifs afin de contenir la propagation des flammes vers la zone de protection de pins Geungangsong et des maisons environnantes.Autour de ce site, quelque 300 effectifs et 20 camions-citernes sont actuellement déployés.Jusqu’à présent, 90 % des feux de Geumjeong à Busan, 45 % de ceux de Dalseong à Daegu et 65 % des brasiers de Uljin et Samcheok ont été éteints.D’après le gouvernement, 634 bâtiments dont 365 maisons ont été brûlés. La superficie endommagée serait de plus de 22 000 hectares en tout, à savoir 17 000 hectares à Uljin, un peu plus de 1 000 ha à Samcheok, 2 100 ha à Donghae et enfin 1 900 ha à Gangneung. Un total de 527 habitants évacués séjournent actuellement dans des abris provisoires.