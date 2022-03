COVID-19 : allègement des obligations du test PCR

Photo : KBS News

La Corée du Sud a enregistré 342 446 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. Le chiffre cumulé a dépassé la barre des 5 millions, un peu plus de deux ans après le début de la pandémie. De l’avis des experts, le pic épidémique sera franchi en deux semaines.Le nombre de patients en état critique a augmenté de 80 pour s'élever à 1 087, occupant 59,1 % des lits de réanimation. 158 morts supplémentaires ont été dénombrés avec un taux de létalité de 0,18 %.Les réglementations sur l’obligation du test PCR seront simplifiées à partir de demain. Les autorités sanitaires ont annoncé mardi le changement visant à rendre plus efficace le système de dépistage face au déferlement de la vague Omicron.Tout d’abord, les personnes qui débarquent sur le territoire sud-coréen devront subir un test PCR le jour même de leur entrée, suivi d’un antigénique le 7e jour de leur séjour, car le virus est détecté dans la plupart des cas lors du premier dépistage. Jusqu’à aujourd’hui, deux PCR sont obligatoires.A propos des travailleurs dans les établissements à haut risque comme les Ephad, ceux qui ont reçu la quatrième dose de vaccin n’auront plus besoin d’effectuer un test PCR. Il suffira de réaliser deux antigéniques tous les sept jours. A présent, il est obligatoire d’opérer les deux types de dépistage deux fois par semaine.Enfin, pour les conscrits de l’armée, ils n’auront qu’à subir un seul test PCR avant de rejoindre la caserne contre deux actuellement, les 1er et 7e jours de leur service militaire.