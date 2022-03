NEC : la participation au scrutin s’élève à 16 % à 11h

Photo : YONHAP News

Cinq heures après l’ouverture des bureaux de vote pour l’élection présidentielle 2022, le taux de participation s’élève désormais à 16 %.Selon les chiffres communiqués par la Commission électorale nationale (NEC), le nombre de personnes qui ont glissé leur bulletin a franchi le cap des 7 millions dans l’ensemble du pays.C’est à Daegu que les électeurs sont le plus allés voter entre 6h et 11h (18,7 %). La ville du sud-est est suivie de Jeju (17,3 %) et de la province de Chungcheong du Sud (16,9 %).A titre de comparaison : lors de la dernière présidentielle qui s’est déroulée le 9 mai 2017, le taux de participation électorale était de 19,4 % à 11h, dans tout le territoire. Et il s'est établi à 77,2 % à la fermeture du scrutin.A partir de 13h, le NEC doit publier les chiffres qui incluent les résultats du vote anticipé tenu la semaine dernière.