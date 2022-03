Park Geun-hye prépare son déménagement à Daegu

Photo : YONHAP News

Les affaires de Park Geun-hye sont arrivées à sa nouvelle résidence située à Daegu hier, soit un jour avant l’élection présidentielle.Ce qui laisse supposer l’emménagement imminent de l’ex-présidente de la République destituée et emprisonnée en raison d’un vaste scandale de corruption, puis récemment graciée par son successeur Moon Jae-in. Le calendrier précis de son déménagement n’est cependant pas encore connu.Avant cela, mercredi dernier, l’ancienne occupante de la Maison bleue a été enregistrée par un intermédiaire à la mairie de son domicile. Et trois jours plus tard, elle a participé au vote anticipé près de l’hôpital Samsung de Séoul.La nouvelle maison de Park, dotée de deux étages et d’un sous-sol, a été achetée à son nom par l’intermédiaire de son avocat pour 2,5 milliards de wons, soit environ 1,86 million d’euros.