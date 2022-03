NEC : 20,3 % des citoyens ont voté jusqu’à midi

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, les sud-Coréens âgés de plus de 18 ans sont appelés aux urnes afin d’élire leur prochain président de la République. Selon la Commission électorale nationale (NEC), jusqu’ici près de 9 millions de citoyens ont glissé leur bulletin dans l’un des 14 460 bureaux de vote installés à travers tout le territoire, qui ont commencé à les accueillir dès 6h du matin. A midi, le taux de participation s'élève à 20,3 %.Petite comparaison : 20,3 %, c’est 4,2 points de moins par rapport à la dernière présidentielle tenue en mai 2017. Et ce chiffre n’inclut toujours pas les résultats du vote anticipé qui s’est déroulé vendredi et samedi. Ce dernier s’était achevé avec un taux de participation record de 36,93 %. Ils seront rajoutés à partir de 13h.Les habitants du pays du Matin clair ont jusqu’à 18h pour exercer leur droit civique. Afin de prévenir la propagation du COVID-19, les personnes contaminées ou placées à l’isolement sont priées de sortir après 17h50 afin de glisser leur précieux bulletin entre 18h et 19h30.Le dépouillement commencera alors vers 20h. Il y a de grandes chances que le nom du prochain locataire de la Cheongwadae soit connu un peu plus tard que lors des précédentes élections. Car en raison de la crise sanitaire et du taux de soutien très serré entre les deux principaux candidats, Lee et Yoon, le suspens durera encore un peu plus.La KBS annoncera à 19h30, avec deux autres chaînes de télévision terrestres, MBC et SBS, les tendances à la sortie des urnes.