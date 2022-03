Le navire nord-coréen qui a franchi la NLL retourne au Nord

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne qui a mené une investigation contre le navire nord-coréen qui a franchi mardi la NLL a fini par rapatrier le bateau tout comme tous les membres de son équipage au Nord.Pour rappel, ce bateau a été identifié, hier matin, vers 9h, près de la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune. Malgré l’avertissement de la marine sud-coréenne, il a franchi la ligne de démarcation 30 minutes plus tard. Puis un patrouilleur nord-coréen a également dépassé la NLL, d’un 1 km, vers 9h49 en dépit de quatre sommations.L’armée sud-coréenne a ensuite lancé trois tirs de semonce. Ainsi, ce patrouilleur est retourné au Nord trois minutes après. Ce dernier aurait transgressé la frontière par accident en pourchassant l’autre navire nord-coréen. Cet incident est une première depuis 2016.Ensuite, les autorités maritimes sud-coréennes sont montées à bord de ce bateau pour mener une enquête sur place. Sept personnes dont six en uniforme militaire se trouvaient sur cette embarcation de dix mètres de long, construite de fer. Aucune d’entre elles n’était armée.Lors de l’interrogatoire, l'équipage aurait répondu avoir dépassé la limite par erreur en transportant des frets et n’auraient pas manifesté leur volonté de se réfugier au Sud.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a informé le Nord de cet incident par écrit à deux reprises et à la fin de l’investigation pour connaître leurs réelles intentions, il a été décidé de les renvoyer. Ainsi les sept individus sont tous rentrés cet après-midi dans leur pays.