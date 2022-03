NEC : le taux de participation au scrutin s’élève à 68,1 % à 15h

Photo : YONHAP News

A 15h, le taux de participation à l’élection présidentielle 2022 s’élève à 68,1 %, d’après la Commission électorale nationale (NEC). Il est vrai que cela fait désormais neuf heures que les bureaux de vote sont ouverts et que beaucoup d’électeurs se sont rendus aux urnes avant ou après le déjeuner, mais la raison pour laquelle le nombre a considérablement augmenté par rapport à midi est due à l’ajout des bulletins du vote anticipé ainsi que ceux des expatriés sud-coréens à l’étranger.Lors de la dernière présidentielle qui s’est déroulée le 9 mai 2017, le taux de participation électorale était de 63,7 % à la même heure. Et il s'est établi à 77,2 % à la fermeture du scrutin. Va-t-il dépasser cette fois-ci les 80 % ? A suivre combien de citoyens vont encore aller voter d’ici 18h pour les personnes non-contaminés au COVID-19 et entre 18h et 19h30 pour les individus infectés au coronavirus ou placés à l’isolement.A 19h30, la KBS annoncera, avec deux autres chaînes de télévision terrestres, MBC et SBS, les tendances à la sortie des urnes.