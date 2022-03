La délivrance des visas pour les Ukrainiens d’origine coréenne sera simplifiée

Photo : KBS News

Le gouvernement a simplifié la procédure de demande de visa des Ukrainiens d’origine coréenne pour faciliter leur entrée au pays de leurs ancêtres.Selon le ministère de la Justice, ceux qui ont déjà visité la Corée du Sud avec un des titres de séjours suivants, « Visite de courte durée pour les Coréens d’outre-mer (C-3) », « Travail et visite (H-2) », « Coréen d'outre-mer (F-4) » et « Visiteur familial (F-1) » peuvent recevoir le même sans devoir remettre de nouveaux documents.Les individus qui n’ont jamais obtenu de visa mais qui peuvent prouver leur origine coréenne avec un passeport ou d’autres pièces d’identité peuvent bénéficier du visa C-3. Cependant, les personnes dont l’entrée a été auparavant interdite ne sont pas éligibles.Ce dispositif consiste à normaliser en partie la délivrance des visas suspendue sur fond de COVID-19.Par ailleurs, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères prévoit de dénoncer à la police Rhee Ken, un ancien soldat qui a récemment rejoint l’Ukraine afin de participer à sa « légion internationale », pour violation de la loi sur le passeport. Il lui a également imposé une contrainte administrative qui pourrait annuler ce précieux document.Pour rappel, tout voyage d’un citoyen sud-coréen sur le territoire ukrainien est interdit depuis le 13 février dernier, et l’entrée sans permission exceptionnelle est condamnée par la loi.